Of een arts of verzorgende is ingeënt verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis en van praktijk tot praktijk, vertelt dokter Chris Verbeek van Idewe, de Belgische externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, in "De wereld vandaag".

"Wij beschikken enkel over de cijfers van de universitaire ziekenhuizen - in de andere ziekenhuizen zijn de artsen zelfstandigen en is het dus niet geweten of ze ingeënt zijn - maar daaruit blijkt dat 40 tot 50 procent van de artsen en het verplegend personeel gevaccineerd is. De doelstelling van de Vlaamse overheid is nochtans om tegen 2020 80 procent van de gezondheidswerkers te vaccineren."