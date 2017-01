Het verschil is in de praktijk niet altijd even duidelijk. "Als je het hebt over een Afghaan of een Irakees die in een vluchtelingenkamp leeft, hoe noem je zo'n Afghaan dan? Dan hangt het er vanaf uit welk deel van het land - uit Afghanistan of Irak - die komt of die recht heeft op internationale bescherming of niet. En die delen van dat land zijn vandaag anders dan vorige maand en volgende maand, want de situatie fluctueert natuurlijk ook."

"Vandaar dat je wel merkt in algemene berichtgeving, maar ook als mensen praten over die zaken, dat de generieke term "vluchteling" gebruikt wordt, maar die is verschillend van de juridische term "vluchteling"", stelt Vrancken.