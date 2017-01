Fijn stof of PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. Om 9 uur vanmorgen bedroeg het daggemiddelde voor de PM10-concentratie in Vlaanderen 54 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen tegenover 39 µg/m³ in Brussel en 33 µg/m³ in Wallonië.

In de meetpunten Zelzate en Roeselare bedraagt het glijdend 24-uur gemiddelde om 10 uur 73 µg/m³. Nog achttien andere meetpunten in Vlaanderen kleuren geel, want boven 50 µg/m³. Omdat verwacht wordt dat de hoge concentraties aan fijn stof in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.