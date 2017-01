Meurisse en Vanhout bevestigden ook wat enkele gevangenisdirecteurs maandag al hadden verteld in de commissie: er is nog veel werk wat betreft de deradicalisering in de gevangenissen. Al gaat het volgens hen in Vlaanderen, met onder meer twee gespecialiseerde islamconsulenten, toch iets sneller vooruit dan in de Franse gemeenschap.

Vanhout waarschuwde ook voor haastwerk. Niet alleen in ons land, ook in de rest van Europa zoekt men momenteel naar de juiste aanpak van het probleem. "De zogenaamde experts springen nu als paddestoelen uit de grond, want het is een lucratieve business", merkte hij op.

Positief is wel dat de gemeenschappen samen draaiboeken uitwerken en dat binnen de Raad van Europa tips worden uitgewisseld. Vanhout en Meurisse pleiten ten slotte ook voor een soort beperkte penitentiaire inlichtingendienst naar Frans en Nederlands voorbeeld, om een en ander te vergemakkelijken. En ook het beroepsgeheim van hulpverleners moet weliswaar niet overboord, "maar bepaalde nuances voor bepaalde categorieën zijn wel nodig", aldus nog Vanhout.