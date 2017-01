Het samenwerkingsplatform werkt voor zijn onderzoek met twaalf gezinstypes, onder wie alleenstaanden en koppels, werklozen, halftijds werkenden, gepensioneerden, mensen die een leefloon krijgen en voltijds werkenden.

Alleen wie voltijds werkt, gaat er in 2017 op vooruit, zo blijkt uit de berekeningen. Deze groep krijgt er in 2017 gemiddeld 61 euro netto per maand bij, vooral dankzij de taxshift. Alle andere gezinnen leveren in. Voor gezinnen met een leefloon loopt dat bedrag op tot 59 euro per maand.