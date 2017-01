Auteur: Dominique Fiers, Belga

Dominique Fiers, Belga Volgens het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) zijn er op dit moment in ons land zoveel griepgevallen dat er sprake is van een epidemie. Het is dan ook nog steeds erg druk in de meeste ziekenhuizen. Veel patiënten komen er aankloppen met infecties of problemen aan de luchtwegen.