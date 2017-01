Sporten op het werk: ook gemeenten springen op de kar

Tijdens de middagpauze met collega's gaan badmintonnen, zwemmen of fitnessen. In sommige bedrijven kan het en bij steden en gemeenten is er ook één en ander aan het bewegen op dat vlak. In Diksmuide bijvoorbeeld.

