Ontvoerde baby uit Henegouwen teruggevonden in Wijnegem

Een baby die vorige vrijdag in de provincie Henegouwen ontvoerd werd, is gisteravond teruggevonden in Wijnegem bij Antwerpen. Het kind van 5 maanden was vorige week meegenomen door haar vader en z'n broer, nadat ze de moeder toegetakeld hadden. De 2 zijn dit weekend al aangehouden. Wie het kind achterliet, is onduidelijk.

