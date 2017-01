In 2016 zijn in vergelijking met 2015 zo'n 8 procent meer huizen, appartementen en bouwgronden van eigenaar gewisseld. Dat cijfer is sinds het begin van de Notarisbarometer in 2009 nog nooit zo hoog geweest. De toename van het aantal transacties is zo'n 13 procent in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië is het aantal vastgoedtransacties dan weer met zo'n 3 procent gedaald.

Een van de voornaamste oorzaken van de globale stijging zijn de lage rentevoeten. "Ze zorgen ervoor dat jonge mensen vlotter de stap kunnen zetten om zelf een woning te kopen", zegt Bart van Opstal van Notaris.be. "Daarnaast is vastgoed populair als investering en speelt de vergrijzing een rol: oudere mensen verkopen hun woning en ruilen die in voor een appartement of een vorm van begeleid wonen."