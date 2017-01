"De lokale wegen worden beheerd door de gemeenten en steden. Daar is nog wat structureel onderhoud te doen. De ringwegen en de snelwegen hebben een serieuze inhaalbeweging gedaan", zegt Danny Smagghe van Touring. "De putten moeten zo snel mogelijk gevuld worden, want ze vormen een gevaar voor motorrijders."

Hoe ontstaan putten eigenlijk? Putten komen sneller voor in periodes van stevige vorst afgewisseld met dooi en neerslag. De regen of het smeltwater komt terecht in kleine beschadigingen in het wegdek, zet uit en maakt vervolgens de schade (of het putje) groter.

Voor bestuurders zijn putten gevaarlijk. Wie bruusk een put ontwijkt, vormt een gevaar voor anderen. Maar putten kunnen ook schade aan het voertuig veroorzaken, zoals een platte band of problemen met de ophanging van de wielen.