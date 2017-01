Radicalisering binnen de muren is in elk geval niet nieuw en ook niet verbazend, klinkt het. "Er moest dus iets gebeuren, de struisvogelpolitiek moest stoppen", zegt directeur Valérie Lebrun van Ittre. "Een gevangenis is een verzameling van kwetsbare mensen, op zoek naar een nieuwe identiteit en nieuwe zekerheden in hun leven", bevestigt ook Paul Dauwe van de gevangenis in Hasselt. De haatpredikers daar niet tussenuit halen, zou volgens hem "zeer gevaarlijk" zijn.

Veel verder dan die afzondering - die bovendien niet absoluut is - gaat het voorlopig echter niet. "Deradicalisering? Dat is een heikel punt, op dat vlak is nog bijna niets uitgewerkt", stelt Dauwe. "Als we sommige politici horen, lijkt alles geregeld. Maar er zit een hele kloof tussen het discours en wat er effectief gebeurt op het terrein", vult Marc Dizier van Andenne aan.