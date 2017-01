Een uitbraak in een ziekenhuis is geen uitzondering, klinkt het bij viroloog Marc Van Ranst. "Elk ziekenhuis krijgt er wel eens mee te maken. In de winter is het een klassiek virus. Als er een patiënt binnenkomt op een afdeling die besmet is, kan een epidemie veroorzaakt worden."

Volgens Van Ranst is het virus niet gevaarlijk, maar vooral vervelend. "Je bent een aantal dagen flink ziek. Voor mensen die bijvoorbeeld pas geopereerd zijn, is het wel belastend en pijnlijk." Oudere mensen moeten bij het virus vooral opletten dat ze niet uitdrogen. "In de ziekenhuisomgeving waar we vocht kunnen bijgeven via infuus, moet je dat wel onder controle krijgen", zegt hoofdarts van het AZ Turnhout Frank Weekers.

Het norovirus is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Patiënten krijgen klachten als braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn.