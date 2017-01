Moord André Cools, derde keer voor assisen

In Namen is vanmorgen voor de derde keer een assisenproces gestart over de moord op PS-politicus André Cools. Cools werd op 18 juli 1991 vermoord, meer dan een kwarteeuw geleden. Op het eerste proces in 2004 werden 6 daders veroordeeld. 2 van hen staan nu opnieuw terecht.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Moord André Cools, derde keer voor assisen

In Namen is vanmorgen voor de derde keer een assisenproces gestart over de moord op PS-politicus André Cools. Cools werd op 18 juli 1991 vermoord, meer dan een kwarteeuw geleden. Op het eerste proces in 2004 werden 6 daders veroordeeld. 2 van hen staan nu opnieuw terecht.