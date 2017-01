Zware brand vernielt loods en woning in Marke

In Marke heeft zondagavond een zware brand gewoed. Het vuur ontstond in een loods en sloeg daarna over op een aanpalende woning. De bewoners van een tiental huizen werden geëvacueerd en opgevangen in de brandweerkazerne van Marke.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zware brand vernielt loods en woning in Marke

In Marke heeft zondagavond een zware brand gewoed. Het vuur ontstond in een loods en sloeg daarna over op een aanpalende woning. De bewoners van een tiental huizen werden geëvacueerd en opgevangen in de brandweerkazerne van Marke.