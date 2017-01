Overheid repatrieert gezinnen met kinderen op zelfde vliegtuigen als gewelddadige criminelen

Zoiets lokt kritiek uit. Van de Leuvense criminoloog Stephan Parmentier bijvoorbeeld, die rapporteur was van de commissie-Vermeersch. Na de dood van de Nigeriaanse vluchtelinge Semira Adamu formuleerde die aanbevelingen voor een humaan terugkeerbeleid.

"We hebben toen speciaal aandacht besteed aan kwetsbare groepen, zoals gezinnen en zwangere vrouwen", zegt hij aan de krant. "We hebben nooit met zoveel woorden gezegd dat gezinnen niet op een special flight mochten worden gezet, maar alleen omdat we er nooit bij hebben stilgestaan dat het ooit zo ver zou komen. Dit is totaal aberrant."

"Voor ons kan dit niet", zegt ook Baudouin Van Overstraeten in de krant. Hij is directeur van Jesuit Refugee Service (JRS), een ngo die de gesloten centra bezoekt. "Het hoger belang van het kind moet altijd centraal staan. Hoe kan een militaire vlucht in het belang zijn van het kind?"