Drie personen weer vrijgelaten na antiterreuractie in Molenbeek

In het kader van een antiterreuroperatie vonden gisteravond op vraag van het parket huiszoekingen plaats op vier verschillende adressen in Molenbeek. Het resultaat van de huiszoekingen was negatief. Wapens werden er niet gevonden.

Er werden drie mannen meegenomen voor verhoor, maar zij werden in de loop van de nacht weer vrijgelaten. Het parket van Brussel zal geen persconferentie houden en niet communiceren over de zaak.

Was deze actie dan een mislukking? "Natuurlijk hebben we altijd aanwijzintgen te vinden", zo klinkt het bij het parket. "Dat is nu niet het geval, maar het onderzoek gaat onverminderd verder."