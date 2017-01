Spekgladde wegen in Vlaanderen: dode bij ongeval in West-Vlaamse Oekene

Het heeft op verschillende plaatsen in het land gesneeuwd. Omdat de temperaturen rond het vriespunt liggen, blijft de sneeuw ook liggen en zeker op de secundaire wegen zorgt dat voor gevaarlijke situaties.

Zoals in Deerlijk en in Oekene, waar de ongevallen ook hinder voor het verkeer veroorzaken. In Deerlijk is dat op de E17, richting Frankrijk; in Oekene van Brugge naar Kortrijk.

Zo zegt onze verkeersexpert Hajo Beeckman: "Het was een drukke nacht voor de hulpdiensten, ook op de snelwegen. Er gebeurden in heel Vlaanderen zo'n twintig ongelukken. Het is niet duidelijk of die allemaal met het winterweer te maken hebben, maar dat is zeker wel zo in West Vlaanderen, met de ongelukken in Deerlijk en Oekene."

In Menen ging een wagen over de kop. De brandweer moest de bestuurster uit haar voertuig bevrijden, maar ze is niet in levensgevaar. Op de E40 waren er ongelukken in Wetteren, richting Brussel, en in Erpe-Mere richting Gent.