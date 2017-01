Mooie beelden vanop het hoogste punt van ons land: Signal de Botrange

In Vlaanderen ligt er maar een dun laagje sneeuw, maar in Wallonië, en zeker in de Ardennen, is er de voorbije dagen een dik pak sneeuw gevallen. Heel wat langlauf- en skipistes zijn open.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

