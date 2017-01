Een andere methode die gebruikt wordt om botsingen te vermijden, gaat via een boordcomputer en een waarschuwingssysteem in de cockpit. Zo worden alle vliegtuigen getoond die in de buurt vliegen. "Een vliegtuig dat geen bedreiging vormt, wordt geïllustreerd door witte-niet-opgevulde diamantjes op het scherm. Wanneer het vliegtuig dichterbij komt, dan worden het witte opgevulde diamantjes, maar dan is er alleen een potentieel gevaar. Eens de kleur verandert in geel, wordt de situatie dreigender en weerklinkt er een auditief signaal "Traffic, traffic" in de cockpit, maar dan kan nog steeds de automatische piloot worden gevolgd. Eens de diamantjes rood kleuren, is er wel een probleem."

In de cockpit gaat dan een luid alarm klinken, met een stem die de piloot zegt wat hij moet doen. Vanaf dat moment zegt de piloot aan de luchtverkeersleiding dat hij de boordcomputer moet volgen en dan moet de luchtverkeersleiding zwijgen, het is dan alleen de boordcomputer die instructies geeft. Het is zelfs wettelijk bepaald dat de verantwoordelijkheid dan van de luchtverkeersleiding naar de piloten verschuift. Simpelweg omdat die boordcomputer nauwkeurigere instructies kan geven dan de luchtverkeersleiding.

Vertongen benadrukt dat het belangrijk is om nu de geluidsopnames van de cockpit af te wachten. Want heeft de piloot van het vliegtuig de boordcomputer gevolgd eens het alarmsignaal afging en heeft hij de luchtverkeersleiding daarvan op de hoogte gebracht? Ook de vluchtgegevens zullen belangrijk zijn om de oorzaak van het incident te bepalen.