Wie op 1 januari in Lozer rustig aan de nieuwjaarsaperitief of -maaltijd was begonnen, zal het niet hebben gemerkt, maar hoog boven de deelgemeente van Kruishoutem is rond kwart voor 13 uur nipt een botsing tussen twee vliegtuigen vermeden.

Een Egyptisch vrachtvliegtuig dat van Oostende via Keulen op weg was naar Caïro is er op amper 90 meter (verticaal) en 1.370 meter (horizontaal) gekruist met een passagiersvliegtuig van Air France dat op weg was van Parijs naar Amsterdam. Er is een onderzoek gestart.

U kunt de volledige route van beide toestellen hier bekijken.