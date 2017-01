Als kind speelde Cornelia met alle vriendinnetjes van de straat. "Mijn moeder had me een lappenpop gemaakt, in het geheim, en die verstopte ik dan onder mijn matras. Mijn moeder was heel lief, heel begripvol. Maar mijn vader kon er niet tegen. Toen ik tien was, zei hij tegen mij: "Jongen, je hebt een heel vrouwelijke kant en daar moet je tegen vechten. Want anders ga je heel je leven ongelukkig zijn." En ze heeft ertegen gevochten. "Ik ben zelfs op mijn 18e naar het leger geweest, want daar maakten ze een man van je, zei mijn vader."

Toch volgde zij ook balletlessen. "Ik had niet veel geld en ik was er eigenlijk al te oud ervoor, maar Jeanne Brabants zei: “Jij hebt talent, we gaan je speciale lessen geven.” Daar stond ik dan, tussen de dansers van de Opera." Uiteindelijk kreeg ze een contract voor het ballet van Oud België, en een jaar later bij een theater in Brussel. "Daar ben ik ontdekt door een vrouw die een speciaal travestiecabaret openhield in Amsterdam, Madame Arthur. Ik mocht meteen beginnen. Daar ben ik dan mijn vrouwenleven begonnen."

In 1963 op tournee in Berlijn zwoor ze haar mannenleven volledig af. "Ik gooide al mijn oude kleren weg en ik begon met hormonen. Die kon je krijgen bij een apotheker in Berlijn. We deden dat op ons eentje, met alle risico’s van dien, maar het was verboden, dus je moest oppassen wat je deed", zegt ze daarover.

"Wij hadden geen echte transgenderbeweging, wij waren een soort familie. Wij waren "de hormonenmeisjes", en van elkaar kwamen we alle geheimen te weten. Zoals over de geslachtsoperatie bijvoorbeeld. Dat was in die tijd in Casablanca, in Marokko. In 1957 is daar de eerste Française geopereerd, dat was Coccinelle, een populaire revuester. Die heeft daar ruchtbaarheid aan gegeven, dat veroorzaakte ook veel schandaal, maar dat was goed, want daardoor gingen de vensters open en begonnen mensen zich af te vragen wat dat nu eigenlijk was, transseksualiteit."