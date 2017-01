Auteur: Pieterjan Huyghebaert

Pieterjan Huyghebaert Stroomnetbeheerder Elia moet door de koudegolf volgende week mogelijk de strategische stroomreserves aanspreken. Die is tot nog toe nog nooit geactiveerd. Elia verwacht grote pieken in het verbruik in ons land en in Frankrijk. Dat laatste is niet onbelangrijk, want wij voeren veel Franse stroom in.