"Er is deze nacht nog sneeuw gevallen, maar die is vooral weggesmolten doordat de temperatuur van de wegen vooral positief zijn", zegt Veva Daniels van Wegen en Verkeer. "In de voormiddag kan er nog hevige sneeuw vallen, maar die zal vooral wegsmelten." Daniels raadt weggebruikers aan om vanmorgen toch nog voorzichtig te zijn. "Het kan plaatselijk erg glad zijn."