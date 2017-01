De Air Accident Investigation Unit, onderdeel van de federale overheidsdienst Mobiliteit, is een onderzoek gestart naar een ernstig incident op nieuwjaarsdag in het luchtruim boven Gent. Een Egyptisch vrachtvliegtuig, een Airbus A300 onderweg naar Caïro, dat opgestegen was op de luchthaven van Oostende botste bijna met een passagierstoestel van Air France. De Airbus A320 was op weg van Parijs naar Amsterdam.

Het toestel bevond zich op 22.000 voet, omgerekend zo'n 6000 meter hoogte, en was aan het dalen toen het bijna in botsing kwam met het EgyptAir vrachtvliegtuig, dat aan het klimmen was naar 21.000 voet.