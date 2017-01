Zowel Simon Boone, onderwijssocioloog en onderzoeker aan VUB, als Dirk Jacobs, hoogleraar sociologie ULB, vinden het een positieve zaak dat er gesnoeid wordt in de verschillende studierichtingen. "Dat zal enerzijds voor meer duidelijkheid zorgen en anderzijds zullen sommige richtingen zoals "kantoor", die eigenlijk nog maar weinig bestaansrecht hebben, verdwijnen", verduidelijkt Jacobs. Verder spreekt hij van "een gemiste kans" terwijl Boone benadrukt dat het "een hervorming is die geen hervorming is".

Maar wat is er net zo negatief aan het akkoord? Volgens Boone is het grootste probleem dat het totaalplaatje complexer zal worden, net wanneer het de bedoeling was om meer eenvoud te creëren. "De domeinen zijn vrijblijvend, scholen krijgen dus de keuze om ze toe te passen of niet. Dat zal als gevolg hebben dat er tussenvormen zullen ontstaan. De fundamentele structuur van het onderwijs blijft ongewijzigd."

De oorspronkelijke filosofie van de onderwijshervorming was om de schotten tussen aso, tso, bso en kso op te heffen, een te vroege keuze tegen te gaan en het watervalsysteem te stoppen. "Maar die ambitie mogen we opbergen", zegt Jacobs. "Het is duidelijk dat het een politieke zaak is en dat er minder belang gehecht wordt aan het onderwijs an sich en de belangen van de kinderen." Daar sluit ook Boone zich bij aan: "De oorspronkelijke bedoeling was om richtingen als tso en bso op te waarderen, maar daar komt niets van in huis."

Bovendien benadrukt hij dat aso-scholen zich nu ook meer zullen kunnen profileren met bijvoorbeeld tso-richtingen (denkt maar aan STEM) en zo in het vaarwater kunnen komen van die tso-scholen. "Die tso-scholen zullen dus leerlingen zien verliezen."