De gedragscode is er gekomen in de nasleep van het sjoemelsoftware-schandaal bij autoconcern Volkswagen. Dieselgate leidde volgens Kris Peeters tot de vaststelling dat er een groot gebrek aan transparantie was op het vlak van de updates aan de software van auto's. "Die gebeurden al te vaak zonder medeweten van de klant, of zonder dat hij correct was ingelicht over het hoe en waarom en over de eventuele prijs van de update"

"Deze maatregel zal het vertrouwen in de automarkt versterken en de rechten van de consument beter beschermen", verklaarde Peeters. Ook sectorfederaties Febiac en Traxio staan achter de gedragscode. "Alle merken hebben hier op het autosalon die overeenkomst samen met de minister en Febiac ondertekend. Wat wij vooral willen, is dat de consumenten beter geïnformeerd zijn over de updates die gebeuren", bevestigt Luc Bontemps van Febiac.