Aan het tarievenakkoord zitten wel voorwaarden vast. Zo is bepaald dat het akkoord van rechtswege is ontbonden, als de regering eenzijdige besparingen doorvoert in de gezondheidszorg, bovenop wat eerder is afgesproken. En dat is nu net wat is gebeurd, zeggen de twee artsensyndicaten. Want op 29 december is in het Belgische Staatsblad de programmawet met de nieuwe bezuinigingen gepubliceerd.

De artsensyndicaten lopen al langer storm tegen de besparingen in de gezondheidszorg. Die zullen leiden tot een afbraak van de zorg, zeggen ze. Maar wat hen vooral dwarszit, is dat minister van sociale zaken Maggie De Block (Open VLD) nog eens bezuinigt op de indexering van de erelonen van de dokters. Die krijgen maar één derde van hun beloofde indexbudget. Voor de artsensyndicaten is de limiet daarmee bereikt.