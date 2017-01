Wat appelen en peren? Een kilo boontjes? Of enkele stronken witloof? Vanaf maart zult u er in heel wat supermarkten een herbruikbaar plastic zakje voor moeten nemen in plaats van de huidige die eens thuis meteen in de vuilnisbak vliegen. Onder meer Colruyt, Carrefour en Delhaize doen mee met het project dat uit de koker van Comeos komt, de koepel van Belgische handel en diensten.

"Het gaat om een proefproject van drie maanden. Nadien zullen we de resultaten evalueren", zegt woordvoerder Hans Cardyn. "Tijdens het proefproject zal elke supermarktketen zelf kunnen beslissen of het in al hun winkels wordt ingevoerd, of het al dan niet naast de wegwerpzakjes wordt aangeboden en of ze betalend worden gemaakt."