In de loop van de voormiddag krijgen we een aantal opklaringen in het weer, maar dat is van korte duur. "Zeker na de middag volgt een nieuwe lading winterse buien", zegt weerman Frank Deboosere. "Die gaan eventueel gepaard met een donderslag. De maximumtemperaturen halen net positieve waarden in Vlaanderen." Er volgt ook een strakke wind met rukwinden die aan zee kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur.

De sneeuwval is gisterenavond rond 21.30 uur begonnen toen in de westen van het land de regen langzaamaan overging in natte en daarna droge sneeuw. Door een plotse temperatuurdaling van enkele graden, is de sneeuw op veel plaatsen blijven liggen. Rond 6 uur vanmorgen is het in het westen van het land en aan de zee aan het regenen en dat gaat hier en daar over in smeltende sneeuw.