Sneeuw op de E40 ter hoogte van Evere

De wegen in en rond Brussel liggen er vanmorgen rond 5.30 uur niet zo goed bij. Hier op de E40 in Evere is het gevaarlijk glad op de weg.

