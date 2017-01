Wanneer u zich vandaag wil aanmelden bij overheidswebsites om bijvoorbeeld uw belastingaangifte door te geven, moet u gebruik maken van een eID-lezer.

"Voor heel wat mensen is het vandaag een hele opgave om "het bakje" van de eID aan de praat te krijgen", zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo (Open VLD). "We merken dat dat voor heel wat mensen een drempel is om digitaal met de overheid te communiceren. Het is belangrijk dat online-identificatie zo eenvoudig mogelijk is. Het moet even makkelijk zijn om je via je smartphone online aan te melden bij bijvoorbeeld Tax-on-Web of MyPension dan dat dat vandaag al is bij je bank. Alleen zo zullen nog meer mensen gebruik maken van de online diensten van de overheid gebruiken."