Merkel met eredoctoraat op zak ontvangen door koning Filip

Het is de tweede keer dat Merkel op audiëntie is bij Koning Filip, twee jaar geleden was ze ook al eens op het Kasteel in Laken. Ze hebben het nu vooral gehad over de aanpak van terreur en extremisme, de migratiecrisis, de gevolgen van de Brexit en de relaties met Rusland.

