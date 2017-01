Op 22 maart vorig jaar had Mohamed Abrini zich ook moeten opblazen op de luchthaven van Zaventem, maar hij vluchtte weg. Op videobeelden was te zien dat de man met het hoedje wegvluchtte van Zaventem. Om 9.50 werd hij voor het laatst gezien op de beelden, vanaf dan is hij spoorloos.

Tot hij na een klopjacht van 18 dagen, op 8 april 2016, in Anderlecht opgepakt wordt. Maar wat deed hij tussen 22 maart en 8 april? Dat blijft een vraagteken, maar de puzzel wordt stilaan toch een beetje duidelijker.

Uit documenten die RTBF kon inkijken blijkt dat Abrini minstens één keer in Molenbeek, zijn thuisgemeente, geweest is. Op de avond van 31 maart ontmoet hij een kennis aan wie hij vraagt om een vriendin te bellen en te vragen of ze naar een parking in Molenbeek komt. Abrini had haar niet meer gezien sinds de aanslagen van Parijs.

Tien minuten later stapt Abrini in de auto van de vriendin. Volgens haar verklaringen verliep die ontmoeting als volgt: "Ik heb hem gevraagd waarom hij zoiets gedaan heeft en gesmeekt om zich aan te geven. Hij heeft geen antwoord gegeven." Na enkele minuten stapt Abrini uit de auto en verdwijnt - te voet - in de nacht, om acht dagen later opgepakt te worden in Anderlecht.