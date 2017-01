"Laten we vrijheid durven", zo opende premier Charles Michel (MR) zijn toespraak. Die woorden waren een herhaling van de allereerste toespraak die Angela Merkel als Bondskanselier in het parlement hield, 12 jaar geleden intussen. Volgens Michel zijn die woorden vandaag actueler dan ooit. "Die vrede en welvaart lijkt nog steeds vanzelfsprekend, maar als we vrijheid niet durven, dan gaat ook vrede en welvaart verloren."

"De opkomst van populisme en protectionisme bedreigt simpelweg onze vrijheid. Het gebrek aan solidariteit en het afbrokkelen van allianties zijn de uitdagingen van vandaag." Daarna richt hij zich rechtstreeks tot Merkel zelf: "Net daarom zijn we vandaag bijeen. Omdat u solidariteit en verantwoordelijkheid blijft verdedigen in Europa." Daarbij haalt hij Merkels jeugd aan. Als jonge vrouw was ze immers getuige van de bouw van de Berlijnse muur in 1961.

Michel haalt ook de aanslagen in België en Duitsland aan, en concludeert dat "we enkel samen onze vrijheden kunnen blijven verdedigen. Met hand en tand. Want alleen in een vrij Europa kan er vrede en welvaart zijn."