Roger* behoort tot de 17% "buitenlanders" die het na het pensioen erop wil wagen. Hij vertelt dat hij al langer met het idee speelde, maar dat het de jongste jaren heel concreet is geworden. "Ik had het al 10 of 15 jaar in mijn hoofd. Maar door de vastgoedcrisis is alles in een stroomversnelling gekomen."

Roger, een ambtenaar van 56, ging met zijn vrouw de markt in Spanje afspeuren en sloeg uiteindelijk ook toe. Dat was in 2012. Spanje, omdat de woningen daar toen fors goedkoper waren geworden, maar ook omdat het dagelijkse leven er goedkoop is. "Zowat alles wat je nodig hebt om te leven, is er minder duur. Denk aan eten en kleding."