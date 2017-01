Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hebben de afgelopen week 133 mensen per 100.000 inwoners hun huisarts bezocht met griepsymptomen. Vanaf 140 mensen per 100.000 is er sprake van een griepepidemie, en volgens het WIV wordt die drempel "hoogstwaarschijnlijk" in de komende week bereikt of overschreden.

Volgens viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven is het tot nu toe een griepseizoen zonder verrassingen. Er zijn enkel griepvirussen van de stam A in omloop en het gaat vooral om de stam A(H3N2). Die stam is aanwezig in de griepvaccins die in ons land gebruikt zijn, en dus moet wie een inenting heeft gekregen, in principe beschermd zijn. Ook is het geen stam die we al lang niet meer gezien hebben, dus ook daar zijn er geen verrassingen, zei Van Ranst aan onze redactie.

Het tijdstip van de epidemie is evenmin uitzonderlijk, het griepseizoen valt iets vroeger dan gewoonlijk, maar dat is nog al gebeurd en er zijn ook jaren geweest dat het later viel, aldus Van Ranst.

Mogelijk komt er nog een verrassing door de ernst van de epidemie. In Frankrijk is de epidemie zo zwaar dar de minister van Gezondheid Marisol Touraine de ziekenhuizen heeft opgeroepen om indien nodig zelfs dringende operaties uit te stellen zodat er voldoende bedden vrij zijn voor grieppatiënten. In 142 van de 850 openbare ziekenhuizen is de situatie precair, en er zijn sinds 1 november 627 mensen met zware griepsymptomen op de intensieve zorg beland. 52 mensen zijn aan de ziekte overleden.

In ons land zal het mogelijk niet zo'n vaart lopen, aangezien de epidemie, zoals gezegd, nog niet woedde tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode. In die periode zitten mensen immers veel samen op feestjes en wordt er heel wat afgezoend, zodat het virus zich vlot kan verspreiden.