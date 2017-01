Auteur: Alexander Verstraete

Alexander Verstraete De federale regering moet bij de toekenning van nieuwe windmolenparken rekening houden met de technologische evolutie zodat ze goedkoper kunnen uitvallen. Dat zegt Peter Claes van grootverbruikersorganisatie Febeliec in een reactie op het nieuws dat de reeds toegekende parken in ons land veel duurder zullen zijn dan gelijkaardige in Nederland.