"Ons honorarium is ooit blijven steken, zodat wij nu een stuk minder verdienen dan onze buitenlandse collega's en zelfs de helft minder dan de Nederlandse kinesisten", vervolgt Souverijns. "Een consultatie kost momenteel 22,26 euro voor een behandeling die een half uur tot twee uur kan duren. Op Europees niveau is dat gemiddeld 36 euro. Zo ambitieus zijn we niet, maar dat verschil is voor ons te groot."

Hij verwijst naar een studie van Ernst & Young die een bedrag van zowat 30 euro voorstelt als concurrentieel uurloon. Maar daarmee is de kous niet af, want ook de vergoeding voor verplaatsingen moet dringend worden aangepast, vinden de kinesisten.

"Ik weet niet of je voor 39 cent nog een technicus thuis op bezoek krijgt om een koelkast te herstellen. Dat is niet meer van deze tijd. Ik zie dat de huisartsen niet tevreden waren met 7 euro en vanaf dit jaar 12 euro krijgen en dat is toch een heel groot verschil. Wij willen gewoon een aanvaardbaar loon, want dit is niet meer economisch realistisch."