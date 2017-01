Nederland werkt zoals gezegd met een aanbesteding, en kan daardoor volop de concurrentie laten spelen. België kan dat niet, want onze regering heeft meer dan tien jaar geleden concessies verleend aan bepaalde consortia om in de Noordzee bepaalde parken te bouwen.

De regering zit dus contractueel vast aan die bedrijven, en moet met hen gaan onderhandelen over de prijs. De bedrijven van hun kant weten ook dat de regering hen nodig heeft, want de regering moet van de EU bepaalde quota aan hernieuwbare energie halen op bepaalde tijdstippen. Dat maakt dat de bedrijven in een zeer sterke machtspositie staan voor hun onderhandelingen met de Belgische regering.

Wat dat betreft is de timing van de Belgische en Nederlandse dossiers interessant: het lijkt er sterk op dat de Belgische bedrijven aangedrongen hebben op een akkoord met de Belgische overheid voordat er een akkoord was in Nederland, omdat ze wisten dat de prijs daar veel lager zou liggen. Hadden de onderhandelingen immers nog een paar weken langer geduurd, tot na het Nederlandse akkoord, dan had de Belgische regering een veel sterkere onderhandelingspositie gehad. Ze had dan kunnen vragen aan de bedrijven waarom het in Nederland goedkoper kon en hier 2 miljard meer moest kosten.