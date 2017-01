Doel 4 viel gisteren rond 13.30 uur onverwacht automatisch stil na een stoomontsnapping in de machinezaal, in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dat kwam wellicht door een "onregelmatigheid" in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, al is dat nog niet helemaal zeker. Een werknemer raakte daarbij zwaargewond.

Uit een eerste inschatting bleek gisteren dat de heropstart vandaag zou kunnen gebeuren, maar dat is dus uitgesteld zeker tot morgen om middernacht. Engie Electrabel heeft meer tijd nodig om de precies oorzaak te achterhalen.

De stroom die Engie Electrabel niet kan produceren, zal ingevoerd worden vanuit Nederland. Voor Elia, dat de bevoorradingszekerheid moet garanderen, is er dus geen probleem.