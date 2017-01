De man werd enkel veroordeeld voor het fysieke misbruik van zijn kind, maar stond niet terecht voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Volgens Child Focus zijn de beelden zelfs amper onderzocht. Daarom diende de organisatie een nieuwe klacht in tegen de man.

"Child Focus zet zich erg in in de strijd tegen seksuele uitbuiting", zegt Heidi De Pauw aan VRT Nieuws. "In deze zaak vonden wij het een gemiste kans dat het aspect kinderpornografie niet verder onderzocht is om zo eventuele andere daders en slachtoffers te identificeren."

Morgen begint de nieuwe rechtszaak voor de correctionele rechtbank van Mechelen.