Het gaat om het zwakste resultaat sinds november 2014. In november vorig jaar bedroeg de stiptheid nog 86,9 procent.

"Dit is geen goed resultaat", geeft Thomas Baeken van Infrabel. Hij voegt wel toe dat er eerder sprake is van een uitschieter in negatieve zin dan van een structurele verslechtering. "Er waren in november verschillende incidenten op belangrijke spoorlijnen die bovendien de ochtend- of avondspits zwaar hebben geraakt", zegt hij.

Zo leidden twee meldingen van spoorlopers op de Brusselse noord-zuidas (in Brussel-Zuid en Brussel-Congres) tot grote vertragingen, net als een storing aan de seininrichting in Brussel-Zuid. Daarnaast leidde bijvoorbeeld averij aan de bovenleiding in Landegem (lijn 50A) tot meer dan 5.000 minuten vertraging op 29 november.

Er werden in november 1.358 treinen afgeschaft, of 1,4 procent van alle treinen. Dat waren er minder dan een jaar eerder.

Van januari tot en met november bedroeg de stiptheid 89,2 procent. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 90,7 procent.

Het is nog niet duidelijk of de stiptheid over heel het jaar 2016 nog boven 90 procent zal geraken. Dat was in 2015 voor het eerst in zeven jaar gelukt (90,9 procent).