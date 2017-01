De zaak is in New York aangespannen door Cameron Cain, de partner van Alexander Pinczowski. Hij stierf samen met zijn zus Sasha op 22 maart op de luchthaven van Zaventem. De Pinczowski's waren aan het inchecken voor een vlucht naar New York toen de bom afging. Op dat moment was Alexander net met zijn vader Ed Pinczowski aan het bellen. Vader Pinczowski bevestigt de rechtszaak tegen Twitter en zegt daarvan op de hoogte te zijn, maar maakt er geen deel van uit.

Volgens Cain floreren terreurorganisaties als IS dankzij sociale media als Twitter en moeten die daarom van de sociale berichtendienst worden afgesloten, zo luidt de eis die is neergelegd bij het US District Court in Manhattan. Ook wordt daarin een niet nader gespecificeerde schadevergoeding geëist voor de dood van de betrokken terreurslachtoffers. Een jury zou over de zaak moeten oordelen.