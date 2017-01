In de rest van Europa blijven zware sneeuwval en strenge vrieskou intussen onverminderd heersen. Vooral in Oost-Europa is de situatie dramatisch. In sommige delen van Servië en Polen vriest het tot -20 graden onder nul.

Gisteren zijn in Polen nog eens zes mensen door de vrieskou omgekomen. In totaal zijn in heel Europa nu al 46 doden gevallen door de koudegolf, onder meer ook in Tsjechië en Italië. De meeste slachtoffers vielen in Polen.

In Istanbul blijft de sneeuw het vliegverkeer stokken in de wielen steken. Sinds eind vorige week zijn honderden mensen in de Turkse miljoenenstad gestrand omdat hun vlucht is geschrapt. Het vliegverkeer is intussen weer op gang gekomen, maar op de luchthavens blijft de chaos groot.