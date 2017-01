Hoe zit dat met de Vlaming en zijn droomwoning? De algemene tevredenheidsscore ligt op 7,6. De score stijgt met ouder worden, eigenaar zijn, een adembenemend uitzicht hebben, de betere staat van de woning en wonen in een homogene buurt (met minder etnische diversiteit).

Vooral de buurt en de staat van de woning hebben impact op de tevredenheid. Toch zien we het als een hele klus om te verhuizen: van wie niet of slechts matig tevreden is, grijpt in minder dan de helft in: 24% verhuist, 20% verbouwt of doet aanpassingen.

Voorts speelt de afstand woon-werk geen doorslaggevende rol bij de keuze of tevredenheid, integendeel. En dit ondanks het feit dat we in een echt fileland leven.