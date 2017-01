Het gerecht kwam de bende op het spoor, nadat op 7 mei 2015 een Litouwse trucker gedood was op de snelwegparking van de E40 in Drongen. Later werd hij dood teruggevonden op de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster.

De trucker maakte ook deel uit van de bende, maar werd het slachtoffer van een interne twist. Het gerecht startte naast het onderzoek naar de doodslag op de trucker ook een onderzoek naar een netwerk rond mensensmokkel. Kort na de feiten werden immers twee beklaagden al opgepakt met 13 Poolse paspoorten in hun bezit. De speurders vielen daarom op 29 januari van dit jaar binnen in safehouses in Antwerpen en Vorst. Daar werden onder meer 300 Poolse, Litouwse, Estse en Tsjechische identiteitskaarten in beslag genomen.

De bende ging heel uitgekiend te werk. Uit onderzoek bleek dat ze zelfs een kapper in dienst hadden. Die zorgde ervoor dat de gesmokkelde mensen leken op de foto's op hun valse Poolse identiteitskaarten. "In Oekraïne kregen ze een visum, zodat ze zonder problemen in de Schengenzone konden geraken", aldus procureur An Lukowiak. "De bende bracht hen met busjes naar ons land. Nadien namen vrachtwagenchauffeurs hen vanuit safehouses in onder meer Antwerpen en Vorst mee naar Engeland. Eenmaal in Engeland moesten de Oekraïners hun valse Poolse paspoorten afgeven.”

Uit onderzoek bleek dat er minstens 542 slachtoffers gesmokkeld werden. Telkens vroeg de bende tussen de 3.000 en 4.000 euro per slachtoffer. Daar kwamen dan nog eens de kosten voor de valse documenten, het transport en het verblijf in de safehouses bij.