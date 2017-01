Naast de goede resultaten, roept het gebruik van WhatsApp-groepen waarin burgers en politie worden samengebracht vragen op, op het vlak van privacy. Is dit geen stapje in de richting van een verklikkermaatschappij? Demon voert aan dat ook om die reden een duidelijk kader nodig is. “Mensen moeten duidelijk weten wat de bedoeling is van zo’n groep: zaken die mislopen signaleren -woninginbraken en forse verkeersovertredingen- en kunnen er vrij op intekenen.”

“Als er nog negatieve kanten aan zijn, is het net aan Binnenlandse Zaken om die weg te werken. Maar we leven in andere tijden waarin iedereen verantwoordelijk is voor elkaar veiligheid en daarom is het goed dat we dergelijke groepen opstarten”, besluit Demon.