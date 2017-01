In oktober leek de fiscale regularisatie nog uit te draaien op een flop, maar op het einde van vorig jaar was er uiteindelijk toch nog een inhaalbeweging. "Er zijn in de laatste weken van 2016 nog 336 dossiers ingediend", zegt Van Overtveldt. "Er waren dagen dat we tot 70 dossiers binnen kregen." Alles samen zijn de aanvragen goed voor zo'n 172 miljoen euro. "De aanslagvoet daarop zal boven de 40 procent liggen, beduidend meer dan de vorige regularisatie waar dat schommelde rond de 30 à 35 procent."

De inhaalbeweging komt onder meer omdat de boetes vanaf dit jaar gevoelig hoger liggen. "Het feit dat er in onze boetestructuur een progressie zit, zal zeker meegespeeld hebben in die eindejaarsrush", zegt Van Overtveldt daarover. Toch is dat volgens hem niet de enige verklaring. "We hebben eind vorig jaar een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gewesten die heel wat fiscale verantwoordelijkheden hebben." Dat akkoord is volgens de minister door veel burgers als startschot aanzien om massaal hun regularisatiedossiers in te dienen.

Het is zeer de vraag in hoeverre de eindejaarsrush voldoende zal opbrengen. Aanvankelijk had de regering 250 miljoen euro opbrengst voor 2016 ingeschreven. Maar doordat volgens De Tijd slechts 59 dossiers afgewerkt konden worden, zou dat beperkt zijn tot 13,6 miljoen euro. De opbrengst van de andere dossiers zou dit jaar worden geboekt.