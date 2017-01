Gezonken museumboot aan het MAS geborgen

In Antwerpen is de gezonken museumboot aan het MAS geborgen. Duikers waren sinds 9 uur in het water maar de berging verliep niet zonder moeite. Het was al donker toen het dek boven water kwam. Nu wordt het vaartuig leeggepompt.

