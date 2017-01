Is geweld tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden geoorloofd? In het bericht dat Abou Jahjah op Facebook postte na de aanslag in Jeruzalem, suggereerde hij alvast van wel. "Free Palestina. By any means necessary", schreef hij -"met om het even welk middel dat noodzakelijk is".

"Dat is een iconische uitdrukking, ik heb ze niet uitgevonden", reageert Abou Jahjah in "Terzake". "Het is een statement dat al bekend is sinds de burgerrechtenbeweging in de VS. We kennen het van Malcolm X, maar ook Nelson Mandela heeft het regelmatig gebruikt. Ik bedoelde ermee wat al die mensen ermee hebben bedoeld. Dat een onderdrukt volk zich kan verzetten, met de middelen die het daarvoor noodzakelijk acht."

Volgens Abou Jahjah zijn de verontwaardigde reacties over zijn uitspraak hypocriet. "Men doet alsof ik een controversieel standpunt heb geuit, terwijl Belgen die zich hebben verzet tegen hun bezetter (tijdens de Tweede Wereldoorlog, nvdr.), als helden worden vereerd", zegt hij. "Maar als de bezetting vandaag gebeurt in Palestina gelden er blijkbaar andere maatstaven. Dat is waar de hypocrisie schuilt."